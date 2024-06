Danes še oblačno s krajevnimi padavinami, nekatere reke še vedno z visokimi pretoki

Ljubljana, 13. junija - Vremenoslovci za danes še napovedujejo pretežno oblačno vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo sredi dneva in popoldne pogostejše, v južni polovici Slovenije pa bodo tudi nevihte. Medtem reke Sava, Drava in Mura ter reke v alpskem svetu severozahodne Slovenije, na Vipavskem in deloma v porečju Ljubljanice še ohranjajo veliko vodnatost, poroča Arso.