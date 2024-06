Voznik začetnik v Mariboru s skoraj 150 kilometri na uro

Maribor, 13. junija - Policisti so danes ponoči vozniku začetniku na Koroškem mostu v Mariboru, kjer je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili 146 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na sodišče.