Ljubljana, 13. junija - Novinarska konferenca Zdravstvenega doma (ZD) Ljutomer, na kateri bodo predstavili rezultate raziskave o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami zdravstvenega doma ter cilje in aktivnosti v letih 2024 in 2025, bo danes ob 10. uri v sejni sobi zdravstvenega doma na Cesti I. slovenskega tabora 2 v Ljutomeru, so sporočili iz ZD Ljutomer.