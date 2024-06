Na Ptuju prenovili center ponovne uporabe na Gajkah

Ptuj, 13. junija - Center za ravnanje odpadkov (CERO) na Gajkah ima novo podobo. Javne službe Ptuj, ki upravljajo s centrom, so prenovile obstoječe prostore in uredile sodoben prodajni prostor, v katerem je odslej na voljo še bogatejša ponudba izdelkov. Za celotno prenovo so namenili okoli 40.000 evrov.