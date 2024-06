Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 13. junija - Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Predvsem v južni polovici Slovenije bodo sredi dneva in popoldne nevihte. Popoldne bo prehodno zapihal severni veter. Proti večeru se bo od severozahoda jasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno, popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne in zvečer lahko predvsem v zahodni in severni Sloveniji nastane kakšna ploha ali nevihta. Jugozahodnik se bo okrepil. V nedeljo bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Vsak dan bo topleje.

Vremenska slika: Prek severnega Sredozemlja in Jadrana se pomika vremenska motnja. Nad naše kraje doteka vlažen in bolj nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih vzhodno od nas bo predvidoma suho, drugod bodo nastale krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. V petek bo delno jasno z nekaj jutranje megle. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti. V alpskem svetu Furlanije-Julijske krajine bo popoldne možna kakšna ploha.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V petek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.