Kranj, 13. junija - Gorenjski muzej drevi ob 19. uri v Mestni hiši v Kranju odpira razstavo Njuno veselje je naše bogastvo, na kateri predstavlja, kako mojstrici šivanja in vezenja Andreja Stržinar in Sonja Porenta poustvarjata oblačilno dediščino. Razstava bo na ogled do 18. avgusta.