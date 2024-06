V Italiji med poslansko razpravo o avtonomiji dežel izbruhnil fizični spopad

Rim, 13. junija - Med razpravo v italijanski poslanski zbornici je v sredo prišlo do fizičnega obračuna, po katerem so enega od predstavnikov opozicije s seje odpeljali v invalidskem vozičku. Spor je povezan z načrti vlade o krepitvi avtonomij dežel, ki bi po mnenju nasprotnikov predloga le še povečal razlike med bogatejšim severom in revnejšim jugom Italije.