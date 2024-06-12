Izidi zadnjega dne EP v atletiki v Rimu (4)
Rim, 12. junija - Izidi zadnjega dne 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu (4).
* Končne odločitve (10): * moški: - 1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Mor) 3:31,95 2. Jochem Vermeulen (Bel) 3:33,30 3. Pietro Arese (Ita) 3:33,34 - 10.000 m: 1. Dominic Lokinyomo Lobalu (Švi) 28:00,32 2. Yann Schrub (Fra) 28:00,48 3. Thierry Ndikumwenayo (Špa) 28:00,96 - 4 x 100 m: 1. Italija 37,82 (Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu) 2. Nizozemska 38,46 3. Nemčija 38,52 - 4 x 400 m: 1. Belgija 2:59,84 (Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlee, Alexander Doom) 2. Italija 3:00,81 3. Nemčija 3:00,82 - palica: 1. Armand Duplantis (Šve) 6,10 2. Emanuil Karalis (Grč) 5,87 3. Ersu Sasma (Tur) 5,82 . Oleg Zernikel (Nem) 5,82 - kopje: 1. Jakub Vadlejch (Češ) 88,65 2. Julian Weber (Nem) 85,94 3. Oliver Helander (Fin) 85,75 * ženske - 800 m: 1. Keely Hodgkinson 1:58,65 2. Gabriela Gajanova (Slk) 1:58,79 3. Anais Bourgoin (Fra) 1:59,30 - 4 x 100 m: 1. Velika Britanija 41,91 (Dina Asher-Smith, Desiree Henry, Amy Hunt, Daryll Neita) 2. Francija 42,15 3. Nizozemska 42,46 - 4 x 400 m: 1. Nizozemka 3:22,39 (Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne De Witte, Femke Bol) 2. Irska 3:22,71 3. Belgija 3:22,77 - daljina: 1. Malaika Mihambo (Nem) 7,22 2. Larissa Iapichino (Ita) 6,94 3. Agate de Sousa (Por) 6,91