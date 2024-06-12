Izidi zadnjega dne EP v atletiki v Rimu (4)

Rim, 12. junija - Izidi zadnjega dne 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu (4).

* Končne odločitve (10):
* moški:
- 1500 m:
1. Jakob Ingebrigtsen (Mor)        3:31,95
2. Jochem Vermeulen (Bel)          3:33,30
3. Pietro Arese (Ita)              3:33,34
- 10.000 m:
1. Dominic Lokinyomo Lobalu (Švi)  28:00,32
2. Yann Schrub (Fra)               28:00,48
3. Thierry Ndikumwenayo (Špa)      28:00,96
- 4 x 100 m:
1. Italija                         37,82
(Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu)
2. Nizozemska                      38,46
3. Nemčija                         38,52
- 4 x 400 m:
1. Belgija                         2:59,84
(Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlee, Alexander Doom)
2. Italija                         3:00,81
3. Nemčija                         3:00,82
- palica:
1. 	Armand Duplantis (Šve)          6,10
2. Emanuil Karalis (Grč)           5,87
3. Ersu Sasma (Tur)                5,82
 . Oleg Zernikel (Nem)             5,82
- kopje:
1. Jakub Vadlejch (Češ)            88,65
2. Julian Weber (Nem)              85,94
3. Oliver Helander (Fin)           85,75
* ženske
- 800 m:
1. Keely Hodgkinson                1:58,65
2. Gabriela Gajanova (Slk)         1:58,79
3. Anais Bourgoin (Fra)            1:59,30
- 4 x 100 m:
1. Velika Britanija                41,91
(Dina Asher-Smith, Desiree Henry, Amy Hunt, Daryll Neita)
2. Francija                        42,15
3. Nizozemska                      42,46
- 4 x 400 m:
1. Nizozemka                       3:22,39
(Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne De Witte, Femke Bol)
2. Irska                           3:22,71
3. Belgija                         3:22,77
- daljina:
1. Malaika Mihambo (Nem)           7,22
2. Larissa Iapichino (Ita)         6,94
3. Agate de Sousa (Por)            6,91
jz/jz
© STA, 2024