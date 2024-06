V VS ZN obsodbe na račun kršenja človekovih pravic v Severni Koreji

New York, 12. junija - Obsojamo dolgotrajno sistematično, razširjeno in obsežno kršenje človekovih pravic v Severni Koreji, je danes na zasedanju Varnostnega sveta ZN na to temo dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar. Slovenija se je pridružila še posebni izjavi več držav s podobno obsodbo pred zasedanjem.