Vlada danes o predlogu za pomoč slovenskim ribičem

Ljubljana, 13. junija - Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Ta določa, da so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi izpada prihodka, opredeljuje pa tudi pravno pomoč, ki jim je na voljo.