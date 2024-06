Umrl simbol lige NBA Jerry West

Los Angeles, 12. junija - V 87. letu starosti je umrl eden najbolj slovitih in prepoznavnih košarkarjev severnoameriške košarke in lige NBA Jerry West, ki je po koncu tekmovalne poti vrsto let deloval tudi kot član strokovnega štaba klubov NBA. Znan je bil z vzdevkom Mister Logo oz. Gospod Logo. Njegovo silhueto so namreč upodobili v uradnem znaku severnoameriške lige NBA.