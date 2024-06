Medgeneracijski razkorak na delovnem mestu po raziskavi izziv za delodajalce

Ljubljana, 15. junija - Medgeneracijski razkorak na delovnem mestu v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem je vedno večji, v raziskavi ugotavlja svetovalna družba MSS Puls. Nov izziv za delodajalce prinaša generacija Z, ki ima drugačen način razmišljanja, dela in odnos do delodajalcev v primerjavi s prejšnjimi generacijami, izhaja iz raziskave.