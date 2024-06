Po manevru SDS pod vprašajem nadaljnje delo preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda

Ljubljana, 12. junija - Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju družb Gen-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda je bila danes uradno ustanovljena. A člani iz vrst SDS so zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim predsednika komisije Tomaža Laha in štiri druge člane iz Svobode. Ti naj tako ne bi smeli več sodelovati pri delu komisije.