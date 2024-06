Newyorške borze po objavi podatkov o majski inflaciji v zelenem

New York, 12. junija - Indeksi na newyorških borzah na začetku današnjega trgovanja beležijo rast, potem ko so danes objavljeni podatki pokazali na umiritev inflacije v ZDA. To po ocenah ekonomistov, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, ohranja možnost, da bi lahko ameriška centralna banka Federal Reserve septembra začela z zniževanjem obrestnih mer.