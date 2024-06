Sloveniji iz solidarnostnega sklada EU predvidoma 428 milijonov evrov

Ljubljana, 12. junija - Slovenija je v Bruselj po zagotovilih državnega sekretarja na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečka Đurova poslala ustrezno vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada EU po lanskih poplavah. Komisija bo Svetu EU in Evropskemu parlamentu predlagala izplačilo Sloveniji v višini 428 milijonov, dokončno odločitev pričakujejo do jeseni.