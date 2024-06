Znane izbrane rešitve natečaja za olimpijski in paraolimpijski plakat za OI v Parizu

Ljubljana, 12. junija - Znane so izbrane rešitve natečaja za olimpijski in paraolimpijski plakat za poletne igre v Parizu. V kategoriji vrtcev je zmagala Ina Štorek iz Vrtca občine Žalec, enota Novo Celje. V kategoriji osnovnih šol je zmagala Lara Verbič iz Osnovne šole Žirovnica, v kategoriji srednjih šol pa Lucija Mali iz Srednje trgovske in aranžerske šole Ljubljana.