Sodišče EU: Ženske z vrednoto enakosti med spoloma lahko pridobijo status begunke

Luxembourg, 12. junija - Prosilke za azil, vključno z mladoletnicami, ki so med bivanjem v članici EU ponotranjile vrednoto enakosti med ženskami in moškimi, lahko pridobijo status begunke, je v torek odločilo Sodišče EU. Kot je pojasnilo v utemeljitvi, bi bile namreč zaradi te vrednote v državi izvora lahko izpostavljene preganjanju, so sporočili s sodišča v Luxembourgu.