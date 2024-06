Osumljenca umora 58-letnika v priporu

Kranj, 12. junija - Gorenjski policisti so bili v petek obveščeni o pogrešanem 58-letniku. Njihova preiskava je razkrila, da sta ga v okolici Kranja umorila dva znanca. Osumljenca so v ponedeljek izsledili in prijeli, v okolici Jelovice pa so odkrili tudi truplo pogrešanega. Oba osumljenca sta trenutno v priporu, so danes v izjavi za medije pojasnili na PU Kranj.