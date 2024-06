Poklon arhitektu Saši Devu z razstavo v Plečnikovi hiši

Ljubljana, 13. junija - V Plečnikovi hiši bo drevi ob 19. uri odprtje razstave Saša Dev, arhitekt, s katero se posvečajo njegovemu ustvarjanju ter velikemu vplivu na urbani razvoj in podobo Maribora danes. Zasnovala sta jo arhitekt Stojan Skalicky in direktorica Umetnostne galerije Maribor Simona Vidmar. Razstava bo na ogled do 6. oktobra.