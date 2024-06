Accetto: Vsaka neizvršena odločba ustavnega sodišča je črna pika pri spoštovanju načela pravne države

Ljubljana, 12. junija - Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je ob predstavitvi letnega poročila za lansko leto ocenil, da so bili relativno uspešni, saj so rešili več zadev, kot so jih prejeli. Znova je opozoril tudi na neuresničevanje odločb ustavnega sodišča in dejal, da je vsaka neuresničena odločba črna pika pri spoštovanju načela pravne države.