Pri Mladinski knjigi pesniška zbirka in dva romana slovenskih avtorjev

Ljubljana, 12. junija - Pri Mladinski knjigi so predstavili novosti domačih avtorjev: roman Pokvarjeno zlato, pri katerem sta moči združila Slavko Pregl in Leon Pogelšek, romaneskni prvenec Silva Grmovška z naslovom Ida in hostnikova banda ter novo pesniško zbirko Petre Koršič Ciprese. Navdih za pesnico so bile sredozemske ciprese, za romanopisce pa resnični dogodki.