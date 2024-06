Za umor nizozemskega novinarja več obsojenih na dolgoletne zaporne kazni

Amsterdam, 12. junija - Sodišče v Amsterdamu je danes tri moške obsodilo na do 28 let zapora za umor nizozemskega kriminalističnega novinarja Petra R. de Vriesa. Še tri obtožene so obsodili na do 14 let zapora zaradi pomoči pri umoru novinarja. Dva obtoženca sta bila oproščena, eden pa je bil obsojen zaradi posedovanja mamil, poročajo tuje tiskovne agencije.