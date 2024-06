Od sobote omejen promet po koprski Pristaniški ulici

Koper, 12. junija - Občina Koper bo tudi letošnje poletje tranzitni promet po tamkajšnji Pristaniški ulici omejila s potopnim valjem. Zapora, ki jo bodo prvič uvedli v soboto, bo veljala ob petkih med 20. in 23. uro ter ob sobotah in nedeljah med 9. in 23. uro. Prehod bo dovoljen samo vozilom stanovalcev mestnega jedra z dovolilnicami in intervencijskim vozilom.