Ljubljana, 12. junija - Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov in generalna direktorica direktorata za regionalni razvoj Aša Rogelj bosta danes ob 16. uri v prostorih ministrstva na Kotnikovi 5 podala dodatna pojasnila glede vloge za pomoč po poplavah iz solidarnostnega sklada EU, so sporočili z ministrstva. (STA)