Konec tedna Podčetrtek desetič v znamenju juda

Podčetrtek, 12. junija - Ta konec tedna bo Podčetrtek jubilejno desetič gostil članski evropski pokal v judu, sicer pa že 18. tovrstno tekmovanje v Sloveniji. V soboto in nedeljo bo v tem termalnem mestu na vzhodu Slovenije nastopilo okoli 350 tekmovalcev s petih celin in 31 držav. Med njimi se bo predstavilo 23 slovenskih judoistov in judoistk.