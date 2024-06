Povprečna urna postavka za študentsko delo znaša 8,44 evrov bruto

Ljubljana, 12. junija - Na trgu se povečuje ponudba študentskih del, ki zahtevajo specifično znanje in veščine, ta dela pa so tudi najbolje plačana, so sporočili iz e-Študentskega servisa. Trenutno na trgu ponudba del presega povpraševanje mladih, kar vpliva na urne postavke. Povprečna urna postavka za študentsko delo trenutno znaša 8,44 evra bruto na uro.