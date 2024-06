Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 12. junija - Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in ob morju tudi posameznimi nevihtami. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 13 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo po svežem in ponekod meglenem jutru čez dan večinoma sončno in spet topleje. V soboto bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitko ciklonsko območje. Vremenska fronta se vije od vzhodne Evrope, prek Balkana do Alp. K nam od vzhoda doteka razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo nestanovitno vreme z občasnimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.