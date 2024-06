V Kopru pridržali osumljenca za požig dveh vozil

Koper, 12. junija - Na ulici Pot v Gaj na Markovcu v Kopru sta v torek popoldne zgorela kombi in osebni avtomobil. Policisti so morali med požarom začasno evakuirati prebivalce ogroženih hiš. Pridržali so 49-letnega moškega, ki ga utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Motiv še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.