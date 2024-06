ŠOU v Ljubljani zavrača navedbe Radia Študent o omejevanju novinarskega dela

Ljubljana, 12. junija - Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani zavrača navedbe Radia Študent, da s prepovedjo javnih video prenosov in zvočnega snemanja sej študentskega zbora posega v pravico javnosti do obveščenosti in tako omejuje novinarsko delo. V ŠOU trdijo, da snemanje seje onemogočajo zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov, so sporočili.