Projekt Skupaj v Škofji Loki predstavlja pomen spodbujanja likovne ustvarjalnosti

Škofja Loka, 12. junija - Loški muzej in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bosta danes v Škofji Loki pripravila otvoritveni dogodek in odprla tri razstave v okviru raziskovalno-razstavnega projekta Skupaj, ki se osredotoča na ljubiteljsko likovno ustvarjalnost. Razstave bodo v galerijah Loškega gradu na ogled do 6. oktobra.