Umrl moški, ki se je zažgal pred vladno stavbo v Zagrebu

Zagreb, 12. junija - Moški, ki se je v torek dopoldne zažgal pred stavbo hrvaške vlade, je zvečer istega dne zaradi hudih poškodb umrl, so sporočili iz kliničnega centra v Zagrebu. Predstavniki bolnišnice so že kmalu po incidentu sporočili, da so prognoze zaradi hudih opeklin slabe. Motiv za njegovo dejanje še ni znan.