Sporočilo uredništvom - ob začetku krovnih pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja možen fototermin, po koncu predvidoma izjava za javnost

Ljubljana, 12. junija - Na današnjem nadaljevanju krovnih pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki bo ob 14.30 v veliki sejni sobi vlade na Gregorčičevi 27, bo ob začetku možen fototermin, po koncu pa predvidoma izjava za javnost, so sporočili z ministrstva za javno upravo. (STA/AVDIO)