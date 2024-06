Newyorške borze končale neenotno

New York, 11. junija - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili mešano. Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta se v torek dvignila na nove rekorde, zrasla je tudi vrednost delnic Appla, potem ko je Wall Street pozdravil načrte tega tehnološkega velikana za umetno inteligenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.