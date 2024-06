Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 6.)

Ljubljana, 11. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o Banki Slovenije, ki je zvišala napoved gospodarske rasti za državo v letu 2024 na 2,5 odstotka. Poročale so tudi o izidu evropskih volitev, ki kaže na rast desnice v Evropski uniji, tudi v Sloveniji je namreč zmagala stranka SDS in si s tem dobila štiri mesta v evropskem parlamentu.