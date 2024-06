Izidi EP v atletiki v Rimu (2)

* Izidi: * končne odločitve (8): - 400 m ovire: 1. Karsten Warholm (Nor) 46,98 2. Alessandro Sibilio (Ita) 47,50 3. Carl Bengtstroem (Šve) 47,94 ... 7. Matic Ian Guček (Slo) 48,87 - višina: 1. Gianmarco Tamberi (Ita) 2,37 2. Vladislav Lavski (Ukr) 2,29 3. Oleg Dorošučk (Ukr) 2,26 - troskok: 1. Jordan Diaz Fortun (Špa) 18,18 2. Pedro Pichardo (Por) 18,04 3. Thomas Gogois (Fra) 17,38 - deseteroboj: 1. Johannes Erm (Est) 8764 točk 2. Sander Skotheim (Nor) 8635 3. Makeson Gletty (Fra) 8606 * ženske: - 200 m (+0,7 m/s): 1. Mujinga Kambundji (Švi) 22,49 2. Daryll Neita (VBr) 22,50 3. Helene Parisot (Fra) 22,63 - 10.000 m: 1. Nadia Batocletti (Ita) 30:51,33 2. Diane Van Es (Niz) 30:57,24 3. Megan Keith (VBr) 31:04,77 ... 5. Klara Lukan (Slo) 31:34,90 27. Liza Šajn (Slo) 34:13,15 - 400 m ovire: 1. Femke Bol (Niz) 52,49 2. Louise Maraval (Fra) 54,23 3. Cathelijn Peeters (Niz) 54,37 - kopje: 1. Victoria Hudson (Avt) 64,62 2. Adriana Vilagoš (Srb) 64,42 3. Marie-Therese Obst (Nor) 63,50 * kvalifikacije s slovensko udeležbo: * moški: - 4 X 100 m, kvalifikacije: 1. Francija 3:00,77 2. Belgija 3:01,09 3. Nemčija 3:01,44 . Slovenija odstop zaradi napake v predaji (Anej Čurin Prapotnik, Andrej Skočir, Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič) * ženske: - daljina: 1. Malaika Mihambo (Nem) 7,03 2. Annik Kaelin (Švi) 6,83 3. Hilary Kpatcha (Fra) 6,82 ... 18. Neja Filipič (Slo) 6,53 - 800 m, polfinale: 1. Keely Hodgkinson (VBr) 1:58,07 3. Anais Bouroin (Fra) 1:58,65 2. Majtie Kolberg (Nem) 1:58,74 ... 16. Anita Horvat (Slo) 2:04,30