Bienalna oblikovalska razstava letos v znamenju embrionalne risbe

Ljubljana, 11. junija - V Cankarjevem domu (CD) so drevi odprli kurirano bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije (DOS), ki se letos posveča embrionalni risbi in s tem zgodnji fazi oblikovalskega procesa. Razstava omogoča svojevrsten vpogled v glavo oblikovalcev in prikazuje, kaj se dogaja od začetne ideje do končnega izdelka.