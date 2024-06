Pediatrični kliniki dodatna sredstva za operacije otrok s prirojenimi srčnimi napakami

Ljubljana, 12. junija - Nedavno sprejeta novela vladne uredbe ljubljanski pediatrični kliniki zagotavlja dodatna sredstva za operacije otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Doslej so imeli namreč zagotovljena sredstva za le 25 takih operacij na leto, zaradi potreb otrok pa so jih izvedli več in s tem ustvarjali izgubo, je pojasnil poslovni direktor klinike Teodor Žepič.