Ljubljanska opera v novo sezono z zavedanjem tradicije in pogledom v prihodnost

Ljubljana, 11. junija - V SNG Opera in balet Ljubljana so predstavili novo sezono, ki jo bo pod sloganom Včeraj, danes, jutri zaznamovalo šest premier, od tega štiri operne in dve baletni, še ena baletna pa bo namenjena otroškemu občinstvu. Po besedah umetniškega direktorja opere Marka Hribernika se v operni hiši zavedajo tradicije, hkrati pa so zazrti tudi v prihodnost.