Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 11. junija - Newyorške borze so trgovalni dan začele v rdečem. Vse oči so uprte v Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC), ki bo danes in v sredo odločal o prihodnji denarni politiki ZDA. Stroka pričakuje, da se centralni bankirji tokrat še ne bodo odločili za zagon cikla zniževanja obrestnih mer.