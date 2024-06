Večina družb po Deloittovi raziskavi brez napredka na področju enakosti spolov

Ljubljana, 11. junija - Večina podjetij letos ni dosega napredka na področju enakosti spolov, kaže najnovejša raziskava družbe Deloitte, v kateri je sodelovalo 5000 žensk iz 10 držav. Na njihov karierni razvoj so bolj kot lani vplivali stres, dolg delovnik, domače obveznosti, varnost, nevključujoče vedenje in telesno zdravje, so sporočili.