Prijeli vlomilca v več stanovanjskih hiš na območju Jesenic in Žirovnice

Jesenice/Žirovnica, 11. junija - Jeseniški policisti so minuli teden izsledili in prijeli 34-letnega moškega, ki je utemeljeno osumljen storitve več vlomov v stanovanjske hiše. Policistom je ob prijetju začel bežati, a neuspešno, saj so ga dohiteli, mu odvzeli prostost in pridržali. Zoper njega so uporabili tudi prisilna sredstva, so sporočili s kranjske policijske uprave.