Na posvetu o mikrodokazilih kot učinkovitem odgovoru na potrebe gospodarstva in družbe

Ljubljana, 11. junija - Mikrodokazila so zaradi fleksibilnosti in kakovosti pomembna pri zapolnjevanju vrzeli med novimi znanji in sodobnimi trajnostnimi izzivi, so izpostavili na današnjem posvetu, ki sta ga organizirali GZS in Univerza v Ljubljani. Posameznikom lahko pomagajo nenehno posodabljati znanja in veščine ter se prilagajati novim izzivom, so dodali.