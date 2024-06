Slovenski košarkarji v Zrečah opravili prvi trening

Slovenske Konjice, 11. junija - Slovenska košarkarska reprezentanca je danes v Zrečah opravila prvi trening. Na njem so bili prisotni vsi košarkarji z izjemo Luke Dončića, ki z Dallas Mavericks igra v finalu severnoameriške lige NBA. Ne glede na odsotnost prvega zvezdnika pa so vsi sodelujoči motivirani in osredotočeni na osrednji cilj sezone - olimpijske igre.