Mariborski policisti zaradi nasilništva pridržali 20-letnika

Maribor, 11. junija - Policisti preiskujejo dogodek, v katerem je bil v ponedeljek okoli 17. ure v Mariboru poškodovan moški. Vanj naj bi z osebnim avtomobilom trčil moški. Poškodovanca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan. Vozilo in 20-letnega voznika so izsledili na območju Pernice in mu odvzeli prostost, so sporočili s policije.