Srednješolci v projektu zMIGAJ sami o dodatnih športnih vsebinah

Ljubljana, 11. junija - Analize telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladostnikov ostajajo zaskrbljujoče in zaostajajo za obdobjem pred pandemijo koronavirusa. Med najbolj občutljivimi je srednješolska populacija, prav njej pa je namenjen projekt zMIGAJ, ki je oblikovan po meri dijakov. Ti bodo sami odločali o vsebinah, so na predstavitvi poudarili nosilci projekta.