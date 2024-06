Igralci predstave LGL Tunel nagrajeni na poljskem festivalu Valise

Varšava, 11. junija - Igralci predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) Tunel so bili nagrajeni na 37. mednarodnem gledališkem festivalu Valise v Lomži na Poljskem, ki je potekal minuli teden. Žirija je nagradila delo celotne igralske zasedbe, v kateri so bili Miha Arh, Gašper Malnar, Barbara Kanc in Filip Šebšajevič, so sporočili iz LGL.