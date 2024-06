Kulturolog Mitja Velikonja predstavlja prevod svoje knjige Titostalgija v Ukrajini

Kijev, 11. junija - Profesor kulturologije Mitja Velikonja se te dni mudi v Ukrajini, kjer do konca tedna predstavlja prevod svoje knjige Titostalgija: Študija nostalgije po Josipu Brozu. Hkrati predava tudi po univerzah in galerijah. Minuli teden je nagovoril zbrane v Užgorodu in Odesi, v ponedeljek v Mikolajivu, od srede naprej pa bo gostoval v Kijevu.