Na Otoku najvišja brezposelnost po poletju 2021

London, 11. junija - Velika Britanija je med februarjem in koncem aprila zabeležila nepričakovano rast brezposelnosti. Ustavila se je pri 4,4 odstotka, kar je najvišje po poletju 2021 in 0,1 odstotne točke več kot med januarjem in koncem marca, kaže uradna statistika. Medtem ko se stanje na trgu dela poslabšuje, pa rast plač ostaja trdna, so pojasnili statistiki.