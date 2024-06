Picassov muzej v Parizu odprl obsežen arhiv na spletu

Pariz, 12. junija - V Picassovem muzeju v Parizu so v ponedeljek odprli spletni portal, ki omogoča dostop do več 10.000 redkeje videnih fotografij, umetniških del in drugih spominkov iz arhivov tega ikoničnega umetnika. Arhiv so odprli pred študijskim centrom, posvečenim Pablu Picassu, ki bo dostopen predvidoma še letos v bližini muzeja v središču Pariza.