Vreme: Oblačno s padavinami

Ljubljana, 11. junija - Danes bo sprva oblačno s pogostimi padavinami, predvsem na Primorskem tudi nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Popoldne bo dež oslabel in marsikje prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do sredine dneva bodo po Sloveniji še nastajali krajevno močni nalivi. Ob tem je možen porast hudourniških vodotokov.

Obeti: V četrtek bo še nestanovitno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma sončno in spet topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se pomika prek Slovenije. Od severovzhoda priteka v spodnjih plasteh ozračja k nam vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo nestanovitno vreme z občasnimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.